Girona visita Real Madrid em confronto direto pela liderança do Espanhol

O Girona, revelação da temporada, visita no sábado (10) o Real Madrid em um confronto direto pela liderança do Campeonato Espanhol, antes de o time merengue começar a disputa das oitavas de final da Liga dos Campeões. O Real Madrid ocupa o topo da tabela com dois pontos de vantagem sobre o Girona, que busca uma vitória no Santiago Bernabéu para continuar sonhando em ser o primeiro time, fora os três grandes da Espanha, a conseguir o título desde a conquista do Valencia na temporada 2003/2004. "Não é uma final, mas é especial. Representa para todos pensar que é possível conseguir o sonho de lutar por uma Liga", disse o atacante Cristhian Stuani.

"Está claro que o jogo de sábado pode ser um divisor de águas", acrescentou o capitão do Girona. O time catalão precisa de pelo menos um empate para continuar na cola do Real Madrid, que pode abrir cinco pontos de vantagem caso consiga o resultado positivo em casa. Além disso, uma vitória serviria de motivação para o jogo de ida das oitavas da Champions, contra o RB Leipzig, na terça-feira, na Alemanha. O técnico do Girona, Michel, não estará no banco no Santiago Bernabéu, depois de ter sido expulso no empate com a Real Sociedad na semana passada. Da mesma forma, não poderá contar com o meio-campista venezuelano Yangel Herrera e o defensor holandês Daley Blind, também suspenso.

O Girona visitará a única equipe que o derrotou até agora na temporada. No primeiro turno, o Real Madrid venceu por 3 a 0 no estádio de Montilivi, com um dos gols marcados pelo inglês Jude Bellingham.

Bellingham é o artilheiro do campeonato com 14 gols, os mesmos do atacante ucraniano do Girona Artem Dovbyk. O duelo entre os artilheiros será outro dos atrativos do jogo de sábado, no qual o Barcelona (3º) ficará de olho para não se distanciar da disputa pelo título. O time 'blaugrana' recebe o Granada precisando vencer para manter a sequência positiva, depois das vitórias sobre Osasuna (1 a 0) e Alavés (3 a 1).