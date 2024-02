Gigante canadense de mídia Bell corta 4.800 vagas e vende 45 rádios

"As mudanças anunciadas hoje não são fáceis, mas são necessárias", disse a Bell Canada Enterprises (BCE), citando a concorrência dos gigantes digitais e as decisões governamentais e regulatórias que afetam os investimentos.

Em um outro comunicado, no qual anunciou seus resultados financeiros, o grupo afirmou que pretende ceder cerca de metade de suas 103 estações de rádio, principalmente na Colúmbia Britânica (oeste) e em Ontário (centro-leste).

Em junho de 2023, o grupo já havia demitido mais de 1.300 funcionários, a maior parte deles na direção, devido à queda de receita nos setores de telefonia tradicional, informação e rádio.

No Canadá, assim como no restante do mundo, muitos meios de comunicação enfrentam dificuldades financeiras significativas e anunciaram planos de reestruturação com cortes de vagas nos últimos meses.

