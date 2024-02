El Salvador conclui primeira audiência judicial coletiva contra líderes de facção

Munhoz assegurou que o grupo também é acusado do "delito de rebelião em prejuízo do sistema democrático de El Salvador". "Isto por ter se levantado em armas com o objetivo de controlar parte do território", afirmou.

A audiência foi realizada quatro dias depois de o presidente salvadorenho, Nayib Bukele, autoproclamar sua reeleição com 85% dos votos graças à sua "guerra" contra as facções criminosas, que reduziu os homicídios ao mínimo.

"Amanhã [sexta-feira], conheceremos a resolução do juiz", escreveu na rede social X o procurador-geral Rodolfo Delgado, após o término da audiência desta quinta.

Os líderes criminosos "semearam o terror" por décadas e "vão pagar por cada vida" ceifada, garantiu.

O país está há dois anos sob estado de exceção e, neste período, quase 76.000 pessoas foram detidas sem ordem judicial, das quais mais de 7.000 foram liberadas por serem inocentes.

Organizações de direitos humanos criticam o regime de exceção de Bukele e denunciam "detenções arbitrárias", "torturas" e "mortes" na prisão.