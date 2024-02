Conselho diz que Biden compartilhou material sigiloso, mas não enfrentará acusação criminal

O presidente americano, Joe Biden, foi desleixado no manuseio de material sigiloso relacionado a alguns de seus debates políticos mais importantes como vice-presidente, de acordo com uma investigação de um conselho especial. A diligência não rendeu acusações criminais.

Biden intencionalmente reteve e mostrou a um ghostwriter documentos confidenciais enquanto era cidadão comum, depois do seu mandato como vice-presidente. O material inclui documentos sobre política militar e externa no Afeganistão e cadernos com notas manuscritas implicando fontes de inteligência sensíveis, de acordo com um relatório do Conselheiro Especial Robert Hur, divulgado nesta quinta-feira,8.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Hur disse no relatório que não achava que os promotores pudessem abrir um processo criminal contra Biden, em parte porque havia algumas explicações inocentes para Biden ter retido o material que os jurados poderiam considerar convincentes. "O Sr. Biden provavelmente se apresentaria a um júri, como fez durante a entrevista que fizemos com ele, como um homem idoso, simpático e bem-intencionado, com memória fraca", disse o relatório.