Comunicado do Business Wire :Spatial Corp.

Spatial Corp, líder no fornecimento de kits de ferramentas de desenvolvimento de software para soluções de design, fabricação e engenharia, e subsidiária da Dassault Systèmes, anunciou hoje o lançamento alfa do Data Prep.

A preparação de dados CAD é uma etapa crítica para aplicações em manufatura, simulação, robótica, AEC (Arquitetura, Engenharia e Construção) e outras áreas. Os modelos CAD continuam a crescer em tamanho e complexidade, e o escopo de dados contidos nos arquivos CAD continua a se expandir, abrangendo diversas disciplinas. Para lidar com essa quantidade de informações, o Data Prep pré-processa e simplifica os dados importados para direcioná-los a aplicativos específicos, o que é essencial para garantir operações downstream bem-sucedidas e eficientes. Este novo produto permite que os desenvolvedores de aplicativos integrem facilmente os recursos de preparação de dados CAD como parte do processo de importação.

O Data Prep atende a três grandes necessidades: simplificação, aperfeiçoamento e reparo de modelos CAD. As estratégias disponíveis atualmente incluem a filtragem de pequenos corpos de modelos, a remoção de pequenos furos e filetes e a geração de estruturas de montagem a partir de peças com corpos sobrepostos, com mais recursos planejados para versões futuras. Os usuários finais podem ativar essas operações sem necessidade de edição manual.

Pra informações específicas sobre o Data Prep, acesse Spatial.com.

Sobre a Spatial Corp.

A Spatial Corp, uma subsidiária da Dassault Systèmes, é a líder no fornecimento de kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D para aplicações técnicas em uma ampla variedade de setores. Os kits de ferramentas de desenvolvimento de software de modelagem 3D , visualização 3D , e tradução CAD da Spatial ajudam os desenvolvedores de aplicativos a fornecer produtos líderes de mercado, manter o foco nas principais competências e reduzir o tempo de colocação no mercado. Os kits de ferramentas de desenvolvimento de software 3D da Spatial são adotados há mais de 35 anos por muitos dos desenvolvedores de software, fabricantes, institutos de pesquisa e universidades mais reconhecidas do mundo. Com sede em Broomfield, Colorado, a Spatial tem escritórios nos EUA, Alemanha, Japão, China e Reino Unido. Para mais informações, acesse www.spatial.com.

