Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA designou Julie Legrand (43) como Diretora Sênior de Estratégia Mundial da Marca. Nesta função, irá supervisionar uma parte importante da prioridade estratégica da PUMA para elevar a marca.

Julie, que irá se reportar diretamente ao Vice-Presidente de Marca e Marketing da PUMA, Richard Teyssier, possui 20 anos de experiência em marketing e gestão de marcas. Mais recentemente, trabalhou como Diretora Global de Marca da H&M. Também ocupou posições seniores em marketing e marca na Procter & Gamble. "Com Julie, encontramos uma líder experiente para conduzir a estratégia mundial da marca PUMA", disse Richard Teyssier. "Ela irá definir e executar nossa estratégia para impulsionar a visibilidade da marca e intensificar a marca PUMA, bem como sua percepção ao redor do mundo." A designação de Julie segue a decisão da empresa tomada em junho de reorganizar a gestão internacional da marca e operações de marketing, com a transferência destas de Boston à sede da PUMA em Herzogenaurach, Alemanha. No início de 2023, a PUMA acentuou suas prioridades estratégicas e definiu a elevação da marca como uma de suas três principais prioridades estratégicas para o crescimento futuro da empresa. "A PUMA é um dos nomes mais reconhecidos no setor esportivo, com um legado de marca fantástica. Sinto muito orgulho de ser responsável por melhorar ainda mais o posicionamento e a preferência da marca junto aos consumidores", disse Julie Legrand. "Estou na expectativa de trabalhar com a equipe em Herzogenaurach para elevar ainda mais a marca PUMA." PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos leves para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas a nível mundial e tem sede em Herzogenaurach, Alemanha. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

