Comunicado do Business Wire :Cloudflare, Inc.

"Tive o privilégio de trabalhar de perto com Mark desde 2019, quando ele ingressou no Conselho de Administração da Cloudflare. Não é comum que uma oportunidade única como esta se apresente - contratar um veterano respeitado do setor com um histórico comprovado de impulsionar o crescimento em escala em várias organizações de tecnologia empresarial, que também possui um profundo conhecimento de nosso negócio, liderança e equipe", disse Matthew Prince, CEO e cofundador da Cloudflare. "Mark tem feito parte de nossa jornada de crescimento por mais de quatro anos, e trazê-lo para liderar nossos esforços de mercado foi uma oportunidade excepcional que simplesmente não poderíamos deixar passar. Estou pessoalmente animado para trabalhar de perto com ele, e estamos emocionados em recebê-lo na equipe enquanto continuamos construindo uma organização de vendas de classe internacional."

Antes de sua função na Alteryx, Anderson foi fundamental para a expansão da Palo Alto Networks, desde a pré-IPO para mais de US$ 2,5 bilhões em receita anualizada. Antes de ingressar na Palo Alto Networks, Anderson também supervisionou todas as atividades de vendas da F5 Networks, onde ajudou a aumentar a receita anual da empresa para mais de US$ 1 bilhão.

A Cloudflare, Inc. (NYSE: NET), a principal empresa de nuvem de conectividade, anunciou hoje a nomeação de Mark Anderson, atual membro do Conselho de Administração da Cloudflare, como presidente de Receitas para acelerar ainda mais a próxima fase de crescimento da empresa para US$ 5 bilhões em receita recorrente anual e além. Anderson serviu mais recentemente como CEO da Alteryx (NYSE: AYX) e traz mais de 25 anos de experiência na construção de equipes de alto desempenho e no aumento da receita em várias empresas de tecnologia empresarial.

"Passei a maior parte da minha carreira construindo e ampliando equipes de alto desempenho para capitalizar em grandes mudanças tecnológicas que têm implicações maciças no mercado. Tendo atuado no Conselho de Administração da Cloudflare nos últimos quatro anos, conheço a incrível força do produto e da equipe de liderança da empresa. O mercado está vindo para a Cloudflare, e o momento é agora", disse Mark Anderson, presidente de Receitas da Cloudflare. "Quando comecei a pensar sobre onde eu poderia causar mais impacto durante a próxima etapa de minha carreira, entrei em contato com Matthew e Michelle para ver se eu poderia ajudar a liderar a organização de entrada no mercado da Cloudflare para o próximo nível. Estou incrivelmente animado por me juntar à equipe, pois todos nós trabalhamos juntos para tornar a Cloudflare uma das empresas de tecnologia mais icônicas da história do setor."

Em uma evolução natural para continuar a alinhar todos os aspectos relacionados à estratégia e operações de mercado para melhor escalar e acelerar a próxima fase de crescimento da Cloudflare, Anderson supervisionará a organização de vendas da Cloudflare, como também as operações de marketing e sucesso do cliente. Anderson assumirá o cargo de Marc Boroditsky, ex-presidente de Receitas da Cloudflare. Durante sua permanência na empresa, Boroditsky ajudou a reposicionar a organização de vendas da Cloudflare para permitir que ela alcançasse um crescimento contínuo e sucesso crescente com compradores corporativos. Boroditsky permanecerá na Cloudflare como conselheiro durante o período de transição.

"Estou orgulhoso dos resultados que a organização de vendas alcançou e confiante de que a equipe está mais preparada do que nunca para conquistar a próxima fase de crescimento", disse Marc Boroditsky, ex-presidente de Receitas da Cloudflare. "Estou empenhado em apoiar essa transição e continuarei torcendo pela Cloudflare e pela equipe em sua missão de ajudar a construir uma Internet melhor."

"Gostaria de agradecer a Marc Boroditsky por todo o trabalho para colocar em prática os sistemas, processos e procedimentos para escalar nossa organização de vendas com uma mentalidade de empresa em primeiro lugar", disse Matthew Prince, CEO e cofundador da Cloudflare. "Ele construiu uma base sólida para a Cloudflare e para a nossa equipe, desempenhando um papel fundamental no ritmo em que podemos impulsionar nossos negócios neste próximo capítulo. Nosso forte desempenho em termos de reservas no quarto trimestre de 2023 é uma prova do excelente trabalho de Marc, que Mark Anderson desenvolverá."

Sobre Mark Anderson

Mark Anderson trabalhou mais recentemente como diretor-executivo da Alteryx, Inc., uma empresa de software, desde outubro de 2020. Ele atuou como consultor da Anaplan, Inc., uma empresa de software, e depois como diretor de Crescimento da Anaplan, Inc. de agosto de 2019 até fevereiro de 2020. Anderson foi anteriormente presidente da Palo Alto Networks, uma empresa de cibersegurança, onde foi responsável pelas vendas, go-to-market (GTM), satisfação do cliente, como também negócios e desenvolvimento corporativo. Na Palo Alto Networks, ele ajudou a expandir equipes GTM para suportar um crescimento rápido ocupando vários cargos de gerência, incluindo vice-presidente executivo de Operações Globais de Campo de maio de 2016 a agosto de 2016, e vice-presidente sênior de Operações Globais de Campo de junho de 2012 a maio de 2016. Durante sua permanência, a Palo se tornou uma das maiores empresas de segurança do mundo. Antes da Palo Alto Networks, Anderson liderou as atividades de vendas em todas as partes do mundo na F5 Networks, uma empresa de infraestrutura de TI, onde também ocupou vários cargos de gerência, incluindo vice-presidente executivo de Vendas Globais. Anteriormente, ele ocupou cargos de liderança na Lucent Technologies e na Cisco Systems.