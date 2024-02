Cinco mortos em confrontos entre manifestantes e policiais no Haiti

Cinco funcionários de uma agência de proteção ambiental morreram na quarta-feira (7) em confrontos com a polícia perto da capital do Haiti, no momento em que o país registra grandes protestos que exigem a saída do primeiro-ministro Ariel Henry.

O dia 7 de fevereiro é um dia simbólico no Haiti, pois marca o aniversário do fim da ditadura de Jean-Claude Duvalier, em 1986.

Henry, no entanto, permaneceu no poder e um de seus assessores afirmou que o chefe de Governo pretende formar um governo de união nacional.

O Haiti enfrenta uma grave crise política, de segurança e humanitária, com grupos armados no controle de áreas inteiras do país. O número de homicídios mais do que dobrou em 2023.

Segundo a imprensa local, outras duas pessoas morreram baleadas paralelamente aos protestos. As principais estradas e as escolas do país estão fechadas desde a última segunda-feira devido às manifestações.

A vizinha República Dominicana anunciou na quarta-feira que se encontrava em estado de alerta e reforçou a segurança em sua fronteira.