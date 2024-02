Centenas de pessoas são evacuadas por incêndio em edifício em Moscou

Um importante incêndio em um edifício residencial no noroeste de Moscou provocou a retirada de "aproximadamente 400" pessoas, disseram na madrugada desta sexta-feira (9, noite de quinta em Brasília) as autoridades russas, que não detalharam as causas do incidente.

Imagens publicadas nas redes sociais mostram um grande edifício com a parte superior em chamas e enormes labaredas de fogo saindo do imóvel. Diversos caminhões dos bombeiros e viaturas policiais foram enviados ao local, de acordo com essas imagens.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Há um incêndio no topo de um imóvel residencial de seis andares" perto da estação de metrô Aeroporto, assinalou no Telegram o serviço municipal do Ministério de Situações de Emergência, ainda sem informações sobre eventuais vítimas.