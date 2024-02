Calor provocou mais de 5.000 mortes na França no verão de 2023

Mais de 5.000 pessoas morreram na França, devido ao calor, no verão de 2023, marcado por ondas de calor mais tardias do que o normal, anunciaram as autoridades nesta quinta-feira (8).

As ondas de calor estão acelerando em todo o mundo em um contexto de aquecimento do planeta. Na França, a última do verão de 2023 ocorreu em setembro, cerca de dez dias antes da chegada do outono (primavera no Brasil).

Dados da Santé Publique France mostram um dos níveis mais elevados de mortalidade relacionada com o calor. Em 2022, ocorreram 7.000 mortes e, em 2003, foram cerca de 15.000.

jdy/tjc/zm/tt