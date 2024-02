Venezuelano Puerto Cabello vence uruguaio Defensor Sporting na abertura da Libertadores

O venezuelano Academia Puerto Cabello venceu em casa o uruguaio Defensor Sporting por 3 a 2 com um gol no fim, nesta terça-feira (6), no jogo que abriu a Copa Libertadores-2024, disputado no estádio Misael Delgado, na cidade de Valencia.

Nesta partida de ida da primeira fase do torneio continental, o atacante Antonio Romero abriu o placar para os donos da casa com apenas 21 segundos de jogo. A defesa adversária vacilou e a bola sobrou para Richard Celis. Ele ajeitou para Romero, que tocou na saída do goleiro Kevin Dawson.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Apesar do gol logo no início, o Defensor Sporting não se deixou abalar. O meio-campista Facundo Bernal empatou aos 24 minutos desviando de cabeça uma cobrança de falta do lado esquerdo do ataque.