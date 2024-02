República Dominicana entra 'em alerta' por crise no Haiti

As autoridades dominicanas estão em "alerta" diante da crise política no vizinho Haiti, onde fortes protestos exigem a saída do primeiro-ministro Ariel Henry, informou um encarregada militar nesta quarta-feira (7).

Veículos de comunicação dominicanos divulgaram imagens de blindados percorrendo a fronteira comum.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A fronteira está segura e parte disso é ativar um pouco mais os serviços de segurança como prevenção de qualquer situação que possa surgir", explicou à AFP o coronel Juan Adames, coordenador de inteligência fronteiriça da unidade militar responsável pela segurança da fronteira (Cesfront).