Presidente do Azerbaijão é reeleito para um quinto mandato

Aliev, de 62 anos, que herdou o poder com a morte de seu pai em 2003 e controla este país rico em petróleo do Cáucaso, teve 92,1% dos votos ao final de uma eleição da qual a oposição se ausentou, segundo resultados parciais após a apuração de 54,5% das urnas.

O presidente autoritário do Azerbaijão, Ilham Aliev, no poder há duas décadas, foi reeleito, sem surpresas, para um quinto mandato com mais de 90% dos votos, segundo resultados parciais.

As ONGs, por sua vez, consideram o Azerbaijão "o pior do pior" em termos de liberdades civis, como assegura a americana Freedom House.

Para o quinto mandato, o presidente afirmou que o país deve permanecer "muito vigilante" às ameaças, mas destacou que não deseja uma nova guerra com a Armênia, apesar do atraso nas negociações entre os dois países e das inquietações de Yerevan com as ambições do vizinho mais rico e com mais armamento.

