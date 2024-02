Piñera não teria conseguido tirar cinto de segurança ao cair na água, diz imprensa chilena

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu na terça-feira, 6, em um acidente de helicóptero em Lago Ranco, um balneário situado 920 km ao sul de Santiago, onde ele passava as férias ao lado de filhos e netos. Piñera, o único a morrer entre os quatro ocupantes do helicóptero, faleceu por "asfixia por submersão", de acordo com a autópsia da morte, revelada nesta quarta-feira, 7.

Segundo a mídia chilena, o ex-presidente almoçou na terça na casa do empresário José Cox, seu amigo.

No momento em que deixou a residência, chovia fortemente na região e havia neblina, o que pode ter provocado o acidente, que ocorreu por volta das 15 horas (de Santiago e Brasília). Um vizinho relatou que o helicóptero caiu a apenas 400 metros da casa de Cox, de acordo com o portal Ex-Antes.