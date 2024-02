Petróleo fecha em alta em meio a tensões persistentes no Oriente Médio

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em abril fechou em alta de 0,78%, a 79,21 dólares.

Os preços do petróleo fecharam em leve alta nesta quarta-feira (7), em um mercado que não vê melhoras na escalada de tensões no Oriente Médio, apesar das negociações para se alcançar uma trégua em Gaza.

"Os preços sobem enquanto persistem as tensões no Oriente Médio, o que aumenta a preocupação com a oferta", comentou, em nota, Susannah Streeter, analista da Hargreaves Lansdown.

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, em visita à região, afirmou, nesta quarta-feira, que ainda há "margem para um acordo" sobre os reféns israelenses que o movimento islamista Hamas capturou em uma incursão sem precedentes em 7 de outubro em Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, havia descartado anteriormente a possibilidade de uma pausa nos combates, negando-se a ceder às "exigências insensatas do Hamas".

Na falta de grandes avanços, os preços do petróleo "sobem um degrau em cada sessão", considerou Stephen Schork, do Schork Group.

Na terça-feira, em outro foco de tensão no Oriente Médio, os rebeldes huthis do Iêmen voltaram a atacar embarcações no Mar Vermelho, o que causou danos a um cargueiro grego, mas sem deixar feridos.

A agência de notícias huthi reportou, nesta quarta-feira, que Estados Unidos e Reino Unido tinham voltado a bombardear alvos deste movimento pró-iraniano no Iêmen em resposta aos ataques ao comércio internacional.