HEBRON:

Vigilância tecnológica 'esgota' os palestinos na Cisjordânia ocupada

Múltiplas câmeras giratórias dominam os quatro cantos do terraço de Um Naser em Hebron, na Cisjordânia ocupada. "Eles monitoram todos os nossos movimentos", diz esta palestina, para quem a vigilância da inteligência artificial se tornou "mais difícil desde a guerra" entre Israel e o Hamas.

PARIS:

Macron denuncia ataques de 7 de outubro como 'maior massacre antissemita do nosso século'

O presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta quarta-feira(7) que os ataques executados pelo Hamas contra Israel em 7 de outubro foram o "maior massacre antissemita do nosso século", durante uma homenagem nacional aos 42 franceses assassinados na incursão.

NAÇÕES UNIDAS:

'Nosso mundo entrou em uma era de caos', alerta o chefe da ONU

"O mundo entrou em uma era de caos", alertou, nesta quarta-feira (7), o secretário-geral da ONU, António Guterres, denunciando as divisões sem precedentes do Conselho de Segurança, incapaz de chegar a um acordo face aos "terríveis conflitos" que se multiplicam no planeta.

=== CHILE POLÍTICA MORTE ===

SANTIAGO:

Morte trágica de ex-presidente Piñera comove o Chile

A morte do ex-presidente Sebastián Piñera, falecido na terça-feira quando o helicóptero que pilotava no sul do Chile caiu comove um país de luto pelos mega-incêndios em Valparaíso, que agora prepara funerais de Estado para o primeiro chefe de Estado de direita desde a volta do país à democracia.

RIO DE JANEIRO:

Humilhado em vida, João Cândido, o 'Almirante negro', é homenageado na Sapucaí

Ao som de samba, seja envoltos em lantejoulas ou com shorts e sandálias, os brasileiros estão sempre sorrindo enquanto caem na folia carnavalesca. Mas as letras dos sambas-enredo frequentemente revelam cicatrizes históricas.

EL SALTO:

Maior jardim botânico do Chile é devastado por incêndios florestais

O maior jardim botânico do Chile respira com dificuldades. Dos seus 400 hectares, menos de 2% saiu intacto após os incêndios florestais que atingiram Viña del Mar, embora milagrosamente suas duas coleções mais importantes tenham sido preservadas, segundo seu diretor.

(Chile clima meio ambiente meteorologia Chile, 620 palavras, já transmitida)

QUILPUÉ, Chile:

Entre o luto e a busca: o duplo drama de uma família após os incêndios no Chile

São dias longos para os Orellana. Elizabeth morreu e Anastasia, sua única filha, está desaparecida. Enquanto aguardam a entrega do corpo no necrotério, a família distribui fotos da adolescente de 14 anos cujo rastro perderam em meio ao incêndio florestal no Chile.

LAS VEGAS:

Primárias em Nevada terminam sem vencedor para constrangimento de Haley

As primárias do Partido Republicano no estado de Nevada, celebradas na terça-feria (6), terminaram sem vencedor, para constrangimento de Nikki Haley, a única pré-candidata que estava inscrita na disputa e que foi derrotada pela opção "Nenhum destes candidatos".

EAGLE PASS, Texas:

Enquanto Texas e Biden disputam o controle da fronteira nos EUA, os migrantes seguem atravessando

O governador do estado do Texas, Greg Abbott, afirma que, graças à militarização de um parque na fronteira sul dos Estados Unidos com o México, às margens do rio Bravo, as travessias ilegais de migrantes por essa zona são mínimos. Mas 8km ao nordeste dali, 50 pessoas acabam de atravessá-la.

BUENOS AIRES:

Revés legislativo nas reformas de Milei adiciona incerteza a uma Argentina em crise

O revés que o pacote de reformas do presidente argentino, Javier Milei, sofreu no Congresso devido à retirada do apoio dos deputados aliados acrescenta incerteza quanto à governabilidade e empurra a Argentina para uma nova crise socioeconômica, segundo analistas.

LONDRES:

Príncipe William retoma vida pública após anúncio do câncer de seu pai

O príncipe William, herdeiro da coroa britânica, retomou suas atividades nesta quarta-feira (7), enquanto seu pai, o rei Charles III, está afastado da vida pública, após anunciar um diagnóstico de câncer esta semana.

(GB realeza saúde, 550 palavras, já transmitida)

MADRI:

Agricultores espanhóis voltam a bloquear estradas

Os agricultores voltaram a bloquear várias rodovias espanholas nesta quarta-feira(07), em protesto contra a política agrícola europeia e a precariedade do setor, que o governo de esquerda prometeu melhorar.

MADRI:

Na Espanha, proteger as crianças é fundamental no combate à violência de gênero

A proteção das crianças tornou-se um pilar no combate à violência contra a mulher na Espanha, um país frequentemente tomado como modelo na luta pelos direitos das mulheres.

BAKU:

Azerbaijão tem eleições controladas para uma nova vitória de Aliev

Os eleitores do Azerbaijão comparecem às urnas nesta quarta-feira (7) para uma disputa presidencial que deve resultar no quinto mandato do autoritário Ilham Aliev, fortalecido após a recente vitória militar na região de Nagorno Karabakh, cenário de um conflito com a Armênia.

PARIS:

Em meio a protestos e denúncias, França vive sua própria guerra cultural

O debate sobre a "cultura do cancelamento" cultural tem agitado a França, que enfrenta uma tempestade através de colunas nos jornais, demissões e declarações de funcionários públicos.

TÓQUIO:

'Taylor Swift mania' invade Tóquio

A estrela americana Taylor Swift, recentemente vencedora da principal categoria do Grammy, iniciou o segmento asiático de sua triunfante turnê, nesta quarta-feira (7), com uma apresentação em Tóquio, onde um público apaixonado aguardava ansiosamente pela artista.

(EUA Japão NFL música gente futebol americano, 400 palavras, já transmitida)

WASHINGTON:

Déficit comercial dos EUA atingiu em 2023 seu menor nível em 3 anos

O déficit comercial dos Estados Unidos foi reduzido em mais de 18% em 2023, segundo dados divulgados pelo governo nesta quarta-feira (7), que mostram um aumento das exportações e uma queda das importações.

WASHINGTON:

Biden anuncia regras rígidas antipoluição nos EUA e perturba a indústria

A administração do democrata Joe Biden anunciou nesta quarta-feira novos padrões rigorosos de qualidade do ar que considerou extremamente necessários para proteger a saúde das comunidades vulneráveis, embora grupos industriais digam que a medida devastaria a produção nacional.

DEHRADUN, Índia:

O tigre do Himalaia, cada vez mais no alto

O tigre do Himalaia, que normalmente habita em altitudes médias e baixas, está se aventurando cada vez mais a viver em altitudes de quase 4.000 metros, devido à pressão humana e às mudanças climáticas, indicaram pesquisadores indianos.

ILHA LIVINGSTON, Antártica:

Biópsia com espingarda rastreia mercúrio em mamíferos na Antártica

Um disparo interrompe o tranquilo sono de uma foca-leopardo na Antártida. O pesquisador Diego Mojica baixa sua arma, se aproxima da plataforma de gelo flutuante e coleta uma pequena amostra de pele do animal para analisar, posteriormente, se há vestígios prejudiciais de mercúrio.

PARIS:

O oceano que esconde Mimas, a lua gelada de Saturno

Os astrônomos comparam-na com a Estrela da Morte de Star Wars, mas Mimas, uma pequena lua de Saturno, abriga sob a sua superfície gelada um oceano líquido improvável propício ao surgimento de vida, de acordo com um estudo publicado nesta quarta-feira (7).

BARCELONA:

A hora das explicações para Daniel Alves em julgamento por acusação de estupro

O julgamento de Daniel Alves termina nesta quarta-feira (7) com o aguardado depoimento do ex-jogador brasileiro, acusado por supostamente ter estuprado uma jovem em uma boate de Barcelona, e que terá oportunidade de apresentar sua versão ao tribunal.

