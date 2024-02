ONU pede US$ 4,1 bi para afetados pela guerra no Sudão

As Nações Unidas pediram, nesta quarta-feira (7), 4,1 bilhões de dólares (20,36 bilhões de reais na cotação atual) para atender aos civis afetados pela guerra no Sudão e àqueles que saíram do país como refugiados.

O conflito, que eclodiu em abril de 2023 entre o Exército e um grupo paramilitar, causou um colapso humanitário neste país africano e deixou mais da metade de seus 25 milhões de habitantes em necessidade de ajuda e proteção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Especialistas da ONU estimam que milhares de pessoas morreram neste confronto entre o general do Exército, Abdel Fatah al Burhan, e o seu antigo aliado e líder das paramilitares Forças de Apoio Rápido, Mohamed Hamdan Daglo. Só em uma cidade da região ocidental de Darfur, teriam morrido entre 10.000 e 15.000 pessoas, de acordo com estas estimativas.