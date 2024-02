Maior jardim botânico do Chile é devastado por incêndios florestais

O maior jardim botânico do Chile respira com dificuldades. Dos seus 400 hectares, menos de 2% saiu intacto após os incêndios florestais que atingiram Viña del Mar, embora milagrosamente suas duas coleções mais importantes tenham sido preservadas, segundo seu diretor.

O verde se tornou cinza, acrescentou Peirano.

Com serras em mãos, os guardas florestais cortam os troncos atravessados nas trilhas. As elevações do jardim foram reduzidas a uma paisagem de cinzas.

O local era conhecido por suas cerca de 1.300 espécies de plantas e árvores, entre samambaias nativas e exóticas, mirtáceas, ciprestes, palmeira chilena e sakura (cerejeira japonesa). Várias delas foram atingidas.

Segundo Peirano, o fogo nunca se comportou de forma tão errática. Empurrado pelo vento, atingiu até mesmo as árvores mais altas.

Em apenas uma hora, o jardim, de inspiração francesa, ficou completamente destruído. Animais como marsupiais, raposas-cinzentas, pássaros, quiques (furão chileno) também podem ter sido impactados pelas chamas.

"Sendo otimista, digo que cinco hectares foram salvos, o restante queimou", diz o diretor.