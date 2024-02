Lyon vence Lille (2-1) e vai às quartas de final da Copa da França

O atacante nigeriano Gift Orban no fim do primeiro tempo (40') e o meia Rayan Cherky no início da segunda etapa (47') marcaram pelo Lyon, que na Ligue 1 luta para evitar o rebaixamento.

Outro brasileiro que se destacou na partida foi o goleiro Lucas Perri (ex-Botafogo), escalado como titular pelo técnico Pierre Sage para defender a baliza dos anfitriões.

Perri teve um bom desempenho, sendo decisivo em chutes de Jonathan David (32'), Adam Ounas (33'), Ismaïly (37') e Edon Zeghrova (47').

Moribundo há poucos meses e com um destino que parecia claro (a queda para a Ligue 2), o Lyon reforçou todas as suas linhas no mercado de transferências do inverno europeu e finalmente já mostra uma imagem mais alinhada com as ambições do clube e dos seus torcedores.

Comandado pelo seu novo treinador Pierre Sage, no cargo desde o final de novembro, primeiro como interino e depois com contrato até o final da temporada, o Lyon emendou dois triunfos consecutivos no campeonato francês: contra Olympique de Marselha e Lille.

Embora o Lyon ainda não tenha assegurada a permanência na elite do futebol francês, pode até sonhar com a classificação para as competições europeias caso conquiste a Copa da França.