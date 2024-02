Humilhado em vida, João Cândido, o 'Almirante negro', é homenageado na Sapucaí

A Paraíso do Tuiuti é uma das 12 escolas que desfilarão pelo Grupo Especial no Sambódromo Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, nas noites de domingo e segunda-feira.

Ao som de samba, seja envoltos em lantejoulas ou com shorts e sandálias, os brasileiros estão sempre sorrindo enquanto caem na folia carnavalesca. Mas as letras dos sambas-enredo frequentemente revelam cicatrizes históricas.

A "Revolta da Chibata" é um episódio frequentemente esquecido. Mas o racismo e as injustiças que Cândido combateu continuam presentes no Brasil de hoje, afirmaram os integrantes da Tuiuti.

Após quatro dias de tensões, o governo aboliu as punições com chibatadas e prometeu anistia aos rebeldes. Mas, no final, a Marinha deteve alguns e executou outros envolvidos.

O restante de sua vida foi vivido na pobreza.

Mas desde a morte de Cândido em 1969, o Brasil passou a enxergar seu legado com novos olhos.

Em 2008, o governo concedeu-lhe uma anistia póstuma e uma estátua, erguida em sua homenagem no Museu da República, no Rio de Janeiro, foi transferida para a Praça XV, no centro da cidade. Em 2022 foi realocada novamente, desta vez para a Praça Marechal Âncora, tentando dar-lhe mais destaque.

E em novembro passado, procuradores do Ministério Público Federal solicitaram à Marinha uma indenização para sua família.

"Meu pai teve uma vida muito sofrida. O importante é que ele agora tenha o reconhecimento dele na história do Brasil", disse à AFP seu filho Adalberto, de 85 anos.

Adalberto, o único dos 11 filhos de Cândido vivo, desfilará com a Tuiuti na segunda-feira.

O papel de Cândido será interpretado por Max Ângelo dos Santos, um entregador negro que se tornou conhecido no ano passado quando uma mulher da Zona Sul do Rio de Janeiro o agrediu com chicotadas com uma coleira de cachorro.

As cicatrizes da escravidão ainda são visíveis no Brasil, onde 56% da população se declara preta ou parda.

Em média, os negros ganham cerca da metade dos brancos, têm expectativa de vida menor e enfrentam frequentemente discriminação.

Além da festa desenfreada ao ritmo do samba, alguns concordam que o Carnaval do Rio também é uma forma de arte capaz de abordar esses problemas.

"Eu aprendi, e muita gente aprendeu, muito a história do Brasil, e a história não oficial do Brasil, vendo desfiles de escolas de samba", disse à AFP Júlio Araújo, o procurador do Ministério Público Federal responsável pelo pedido de reparações para a família de Cândido.

"Então, acaba também propiciando uma discussão que transcende aqueles setenta minutos de desfile", acrescentou.

jhb/rsr/app/am/aa