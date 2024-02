Cruzeiro anuncia meia equatoriano Cifuentes por empréstimo

O Cruzeiro anunciou nesta quarta-feira (7) a contratação por empréstimo do meio-campista equatoriano José Cifuentes, que pertence ao Rangers da Escócia.

"O jogador é aguardado em Belo Horizonte na semana que vem", depois de resolver "questões burocráticas para a sua vinda ao Brasil", informou o clube mineiro em sua conta no X (antigo Twitter).

Cinfuentes, de 24 anos, chega com contrato até o final do ano com opção de compra.