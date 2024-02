Comunicado do Business Wire :Discover Financial Services

Award-winning actress Jennifer Coolidge stars in Discover's new 'Robots' commercial. (Photo: Business Wire)

Antes do início do Grande Jogo no domingo, 11 de fevereiro, a Discover apresentará um novo comercial da campanha da marca "Especially for Everyone" (Especialmente para todos), estrelado pela premiada atriz Jennifer Coolidge. No anúncio, intitulado "Robots" (Robôs), Coolidge se encontra em uma situação que pode ser comparada à sua, ligando para o atendimento ao cliente e esperando interagir apenas com um robô.

"Robots" usa a atuação cômica de Coolidge para destacar o que pode ser uma expectativa irritante que os consumidores têm ao ligar para o atendimento ao cliente. De acordo com uma pesquisa recente da Discover e da Dynata, 95% dos americanos preferem interagir com um agente de atendimento ao cliente ao vivo em vez de um robô de atendimento ao cliente.

Veja o comercial completo de 30 segundos "Robots" aqui.

"Pode ter sido uma coincidência feliz que o tema deste comercial seja o flagelo da minha existência", disse Jennifer Coolidge. "Não me lembro de ter contado a ninguém no Discover sobre minhas batalhas diárias com a tecnologia - o dia começa com meu telefone e compras on-line; passagens aéreas, roupas e qualquer outra coisa que eu precise rapidamente. Quando preciso de ajuda rápida do serviço de atendimento ao cliente com algo, em certo ponto, vejo-me sendo atendida por um robô e depois fico presa nesse labirinto sem conseguir sair. E então sou enviada de volta ao início, o que me deixa louca. Geralmente é algo que um ser humano poderia resolver em dois segundos."

"Um ótimo atendimento ao cliente está se tornando cada vez mais difícil de encontrar, mas os clientes da Discover podem falar com um agente ao vivo nos EUA 24 horas por dia, 7 dias por semana", disse Jennifer Murillo, diretora de marketing da Discover. "Jennifer Coolidge traz sua genialidade cômica para o nosso último anúncio, desta vez para dar vida a uma experiência excelente e agradável que criamos todos os dias para nossos clientes."

"Conseguimos explorar a verdade humana de que a grande maioria das pessoas deseja ser reconhecida e valorizada, o que inclui falar com pessoas reais ao tentar entrar em contato com o atendimento ao cliente", disse Kirsten Rutherford, diretora criativa executiva da TBWAChiatDay LA. "Jennifer Coolidge trouxe essa verdade à vida de uma maneira que só sua experiência cômica poderia. A plataforma de marca 'Especially for Everyone' trata de como os produtos e serviços da Discover garantem que todos os clientes se sintam valorizados e desafia a velha noção de que as melhores experiências são reservadas para um grupo seleto."

A Discover tem agentes de atendimento ao cliente em tempo real - 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eles podem ajudar com a atividade de sua conta, benefícios e muito mais. Observe que determinados serviços podem exigir a assistência de especialistas que nem sempre estão disponíveis. Para saber mais sobre o compromisso da Discover com o atendimento ao cliente, acesse www.discover.com ou ligue para 1-800-DISCOVER.