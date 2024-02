Chilenos se despedem do ex-presidente Piñera

Apoiadores do ex-presidente Sebastián Piñera começaram a se despedir, em Santiago, do primeiro chefe de Estado chileno de direita após o retorno do país à democracia, em 1990. Piñera morreu na tarde de ontem por "asfixia por submersão" quando seu helicóptero caiu no Lago Ranco, informou a procuradora regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, na cidade de Valdivia, a cerca de 70 km do lugar do acidente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Piñera pilotava seu helicóptero acompanhado de três pessoas, incluindo sua irmã, que saíram ilesas. "Ele estava livre, sem cinto, ao lado do helicóptero, a 28 metros de profundidade", disse nesta quarta-feira o bombeiro Ricardo González, que o resgatou.

O corpo foi levado de Valdivia para Santiago, a 850 km, em um voo da Força Aérea, acompanhado dos quatro filhos de Piñera, de alguns de seus netos e da viúva, Cecilia Morel, que se mostraram abatidos diante das centenas de pessoas que os aguardavam na região da antiga sede do Congresso. Os apoiadores do ex-presidente aguardavam a sua vez de se aproximar do caixão, que permanecerá até sexta-feira no antigo Congresso e depois será levado à Catedral de Santiago e ao Palácio de La Moneda, antes de ser sepultado em cerimônia reservada. O Congreso ficará aberto ao público até amanhã. Confirmaram presença na missa de sexta-feira os ex-presidentes do Equador Guillermo Lasso e do Paraguai Mario Abdo, segundo a chancelaria. O empresário, de 74 anos, era um dos homens mais ricos do Chile. Foi o primeiro presidente de direita a chegar ao poder por eleição popular após a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990), acabando com duas décadas de hegemonia de governos de esquerda.

Piñera, que governou por dois mandatos, 2010-2014 e 2018-2022, foi elogiado por apoiadores e adversários políticos por sua capacidade de diálogo e seu compromisso com uma democracia liberal. "Foi um democrata desde a primeira hora e buscou genuinamente o que acreditava ser o melhor para o país", declarou o presidente de esquerda Gabriel Boric, que sucedeu Piñera em março de 2022. Entre os marcos de suas gestões, destacam-se a agilidade na reconstrução do país após o terremoto de 2010; a determinação no resgate com vida dos 33 mineiros que ficaram presos a 700 metros de profundidade durante 69 dias naquele mesmo ano, no norte do Chile; e a rápida compra de vacinas da China em 2020, que tornou o seu país um dos primeiros a imunizar a maioria da população contra a covid-19.

O ex-presidente havia viajado nesta semana para sua casa em Lago Ranco, local rodeado de florestas próximo a um imenso lago, situado 920 km ao sul de Santiago, onde organizou reuniões com seus ex-ministros para ajudar na reconstrução de Valparaíso, devastada por incêndios que deixaram 131 mortos.