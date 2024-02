Brasil tem a 17ª maior força aérea do mundo; veja quais países têm aeronáuticas mais poderosas

O Global Firepower, um ranking especializado em potências militares, analisa o arsenal de 145 países para classificar a lista das maiores forças aéreas do mundo. Dados de 2024 indicam, mais uma vez, os Estados Unidos, a Rússia e a China como as três maiores aeronáuticas de todo o mundo, considerando fatores como quantidade de helicópteros, caças, interceptadores, bombardeiros, jatos de transporte e outros tipos de aeronaves.

O Brasil aparece no levantamento na 17ª posição, ante o 15º lugar que figurava na classificação de 2023 do Global Firepower, sendo a maior força aérea da América Latina. Segundo o ranking, a Força Aérea Brasileira (FAB) detém 628 aeronaves, incluindo 46 caças, 72 aviões de ataque, 111 de transporte, 206 de treinamento, 24 de missão especial, dois aviões-tanque e 195 helicópteros. À frente do Brasil, aparecem países como Coreia do Norte (11º), Taiwan (14º) e Reino Unido (15º).

A Ucrânia aparece a dezenas de posições distantes da Rússia, que desponta no pódio da listagem, em segundo lugar, com 4.255 aeronaves. De acordo com o levantamento, o país de Volodmir Zelenski figura em 33º lugar, com um arsenal próprio de 321 aeronaves