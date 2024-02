Azerbaijão tem eleições controladas para uma nova vitória de Aliev

O presidente herdou o poder com a morte de seu pai em 2003 e controla o país rico em petróleo no Cáucaso de forma tão severa que qualquer surpresa nas urnas é algo inimaginável.

Os eleitores do Azerbaijão comparecem às urnas nesta quarta-feira (7) para uma disputa presidencial que deve resultar no quinto mandato do autoritário Ilham Aliev, fortalecido após a recente vitória militar na região de Nagorno Karabakh, cenário de um conflito com a Armênia.

As organizações denunciam a repressão da oposição, tortura nas prisões e detenções arbitrárias, alegações rejeitadas pelas autoridades de Baku.

Aliev também foi acusado de aproveitar os abundantes recursos em hidrocarbonetos do país para enriquecer sua família, o que ele nega.

Para o quinto mandato, o presidente afirmou que o país deve permanecer "muito vigilante" às ameaças, mas destacou que não deseja uma nova guerra com a Armênia, apesar do atraso nas negociações entre os dois países e das inquietações de Yerevan com as ambições do vizinho mais rico e com mais armamento.