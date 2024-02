UE propõe reduzir emissões de gases do efeito estufa em 90% até 2040

Durante seu discurso perante o plenário do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, no nordeste da França, Hoekstra afirmou que "a ação climática requer planejamento (...) É uma maratona, não uma corrida curta, e devemos garantir que todos cruzem a linha de chegada".

"Com base nos melhores dados científicos disponíveis e em um estudo de impacto, recomendamos que a meta para 2040 seja uma redução de 90% nas emissões", disse o comissário europeu de Ação Climática, Wopke Hoekstra.

A Comissão Europeia propôs, nesta terça-feira (6), uma redução líquida de 90%, em relação a 1990, nas emissões de gases do efeito estufa na União Europeia (UE) até 2040. Esta é uma etapa crucial para alcançar o objetivo de neutralidade de carbono até 2050.

Alcançar essa meta até 2040 demandaria que os 27 países da União Europeia mantenham o mesmo ritmo de redução planejado para o período entre 2020 e 2030.

Para isso, a proposta contempla a captura e o armazenamento de volumes ambiciosos de dióxido de carbono.

A produção de eletricidade deve ser praticamente livre de carbono na segunda metade da década de 2030, enquanto o consumo de combustíveis fósseis para fins energéticos precisa cair 80% até 2040.

O chamado "Pacto Verde" para atingir a neutralidade de carbono, da UE, gerou, no entanto, temores sobre o impacto de uma transição acelerada.

O conjunto de medidas previstas pela Comissão Europeia - o braço executivo da UE - para alcançar a neutralidade de carbono em 2050 fez progressos nas áreas de transporte e indústria, mas enfrenta problemas evidentes no setor agrícola - responsável por 11% das emissões de gases do efeito estufa no bloco.

A Comissão estima que os investimentos necessários entre 2031 e 2050 para atingir a neutralidade de carbono podem chegar a 660 bilhões de euros (cerca de R$ 3,2 trilhões) apenas no setor de energia.