Trump apelará de decisão que lhe negou imunidade processual (porta-voz)

Donald Trump recorrerá na Justiça da decisão que lhe negou imunidade como ex-presidente e permite que seja processado por supostamente tentar invalidar as eleições de 2020 nos Estados Unidos, declarou seu porta-voz.

"Se a imunidade de um presidente não for garantia, todo futuro governante que deixar o cargo será imediatamente acusado pelo partido opositor", disse à AFP Steven Cheung nesta terça-feira(6), após a divulgação da decisão do Tribunal de Apelações do Distrito de Colúmbia.

