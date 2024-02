Situação é 'crítica' em Avdiivka, epicentro dos combates no leste da Ucrânia

O prefeito de Avdiivka, cidade no leste da Ucrânia que há meses é alvo de uma ofensiva russa, descreveu nesta terça-feira (6) uma "situação crítica em algumas zonas", com isolados "combates na rua" com grupos de soldados russos.

"A situação na cidade é muito complicada, muito tensa. Se, há várias semanas, dizemos que a situação está muito difícil, mas sob controle, agora a situação está muito difícil e, em algumas zonas, crítica", afirmou o prefeito Vitali Barabash em declarações à televisão.

Segundo Barabash, grupos de sabotadores e de soldados russos "entram na cidade", provocando confrontos isolados com o Exército ucraniano nas ruas.