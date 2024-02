Rennes goleia (6-1) e acaba com sonho do Sochaux na Copa da França

O Sochaux, modesto time do National (terceira divisão do futebol francês), foi atropelado nesta terça-feira (6), em seu próprio estádio, pelo Rennes (6-1), que se classificou assim para as quartas de final da Copa da França.

Vencedores dos últimos quatro jogos no Campeonato Francês, os bretões, que haviam derrotado o Olympique de Marselha nos pênaltis na fase anterior deste torneio, garantiram a vaga com quatro gols no primeiro tempo.

Amine Gouiri rompeu a retranca do Sochaux - composta por cinco defensores e quatro meias - com um belo chute no ângulo superior (24').