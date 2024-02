Países europeus revelam planos para construir enorme acelerador de partículas

Caso os 22 membros (incluindo Israel) da CERN aprovem o projeto, ele somará forças ao LHC. O objetivo de ambos os dispositivos é aprofundar os estudos sobre as colisões de partículas lançadas dentro de um anel quase à velocidade da luz.

O Futuro Colisor Circular (FCC) começará a funcionar colidindo suas primeiras partículas por volta de meados deste século e, posteriormente, aumentará sua potência em torno de 2070, de acordo com propostas anunciadas na segunda-feira (5).

Os cientistas também buscam descobrir por que há tão pouca antimatéria no universo, em comparação à matéria.

Outro desafio para a ciência é descobrir exatamente do que é feito 95% do universo. Acredita-se que em torno de 68% do cosmos seja energia escura, e 27%, matéria escura, ambos um mistério completo.

Logo, um FCC mais rápido e poderoso permitiria que cientistas ultrapassassem ainda mais os limites da física. Com ele, pesquisadores esperam poder confirmar a existência de mais partículas até então vistas apenas em teorias.

"Nosso objetivo é estudar as propriedades da matéria em sua menor escala e ao máximo de energia", disse a diretora-geral da CERN, Fabiola Gianotti, ao apresentar o relatório em Genebra sobre as primeiras conclusões de um estudo de viabilidade do FCC que será finalizado em 2025.

Os Estados-membros da CERN decidirão em 2028 se levarão o plano adiante. Se for aprovado, a construção do colisor começaria em 2033, e o projeto seria dividido em três etapas.

Em 2048, o colisor "elétron-pósitron" iniciaria com o choque entre partículas leves, com o objetivo de aprofundar as pesquisas sobre o bóson de Higgs e a chamada força fraca, uma das quatro fundamentais.