Morre o ex-presidente do Chile Sebastián Piñera em acidente de helicóptero

O ex-presidente do Chile, Sebastián Piñera, morreu nesta terça-feira (6) em um acidente de helicóptero em Lago Ranco, um balneário situado 920 km ao sul de Santiago, informou seu escritório.

"Com profundo pesar comunicamos o falecimento do ex-presidente da república do Chile, Sebastian Piñera Echeñique" aos 74 anos. O ex-presidente morreu depois que seu helicóptero caiu quando viajava junto com outras três pessoas que sobreviveram.