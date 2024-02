Morre em acidente de helicóptero o ex-presidente do Chile Sebastián Piñera

O ex-presidente do Chile Sebastián Piñera morreu nesta terça-feira (6) em um acidente de helicóptero em Lago Ranco, um balneário situado 920 km ao sul de Santiago, informou seu escritório.

"Com profundo pesar comunicamos o falecimento do ex-presidente da república do Chile, Sebastián Piñera Echeñique" aos 74 anos, depois que seu helicóptero caiu, por volta das 15h, em Lago Ranco, região de Los Ríos, enquanto viajava junto com outras três pessoas que sobreviveram, acrescentou.

Piñera, que governou duas vezes (2010-2014 e 2018-2022), foi o primeiro presidente de direita a chegar ao poder por eleição popular após a ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990).