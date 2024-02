Lula, Bolsonaro, Temer e políticos brasileiros lamentam morte de Piñera

A morte do ex-presidente do Chile Sebastián Piñera, num acidente aéreo nesta terça-feira, dia 6, repercutiu no Brasil, onde ele mantinha vínculos políticos e havia estado na semana passada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lembrou, em mensagem publicada na sua conta oficial no X (antigo Twitter), que manteve convivência e "bom diálogo" com o político da direita chilena, enquanto ambos estiveram ou não no poder.

"Surpreso e triste com a morte de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Convivemos, trabalhamos pelo fortalecimento da relação dos nossos países e sempre tivemos um bom diálogo, quando ambos éramos presidentes, e também quando não éramos. Muito triste seu falecimento de forma tão abrupta. Meus sentimentos aos seus familiares e amigos de Piñera por esta perda", escreveu Lula.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na mesma plataforma, o ex-presidente Jair Bolsonaro lamentou a morte de quem fez questão de lembrar como um aliado político. "Com profundo pesar o passamento de Sebastián Piñera, ex-presidente do Chile. Fomos aliados no progresso de nossos países e bem-estar de nossos povos. Uma lacuna irreparável para nossos irmãos chilenos. Que Deus conforte seus parentes e amigos, bem como a todos aqueles que têm em seus corações Deus, Pátria, Família e Liberdade", publicou Bolsonaro.