Comunicado do Business Wire :Shiseido Company, Limited

Sobre a Shiseido Company, Limited A Shiseido foi fundada em 1872 como a primeira farmácia privada de estilo ocidental no Japão. O negócio evoluiu gradualmente a uma empresa de cosméticos, oferecendo às pessoas a tecnologia mais avançada e a melhor estética disponível em todo o mundo. Agora conhecida a nível mundial como a principal empresa de cosméticos com raízes no Japão, o nome Shiseido passou a representar os mais altos padrões de qualidade do mundo. Extremamente contemporâneas e inovadoras, após mais de 150 anos no negócio, as marcas do Shiseido Group são agora vendidas em mais de 120 países e regiões. Com sua nova estratégia de médio a longo prazo "SHIFT 2025 and Beyond" (Mudança em 2025 e Mais Além), a Shiseido pretende se tornar uma "EMPRESA DE BEM-ESTAR DE BELEZA PESSOAL" até 2030, cumprindo sua missão corporativa, INOVAÇÕES DE BELEZA PARA UM MUNDO MELHOR. Para mais informação, acesse https://corp.shiseido.com/en/.

O Presidente e Diretor Executivo da Shiseido Americas e líder mundial de fusões e aquisições da Shiseido, Ron Gee, disse: "O marco de hoje representa uma etapa promissora rumo à nossa meta de nos converter uma empresa líder em beleza e bem-estar pessoal. A liderança da Dr. Dennis Gross Skincare em formulações limpas, inovadoras e baseadas na ciência e seus fiéis consumidores fazem dela a incorporação perfeita ao portfólio da Shiseido Americas, e assim estamos na expectativa de trabalhar com a equipe com foco na aceleração dos planos de crescimento da marca."

Sobre a Dr. Dennis Gross Skincare Lançada na cidade de Nova York em 2000, a Dr. Dennis Gross Skincare é uma marca de cuidados com a pele fundada pelo ex-pesquisador de câncer de pele e dermatologista, Dr. Dennis Gross, junto com sua esposa, Carrie Gross. Juntos, eles revolucionaram o setor de beleza ao solicitar às pessoas que esfoliassem diariamente com seus agora icônicos Alpha Beta® Daily Peels. Com fórmulas inovadoras e patenteadas que incorporam instruções simples e diretas, os consumidores creram de imediato. Hoje, a Alpha Beta Peel é o esfoliante caseiro nº 1 nos EUA e um elemento básico nos armários de beleza das principais celebridades, esteticistas e maquiadores. A Dr. Gross continua trazendo inovações e experiências da prática dermatológica aos consumidores de varejo ao redor do mundo na forma de produtos caseiros fáceis de usar, elaborados para cooperar em regimes personalizáveis e tratar de múltiplas preocupações. Para mais informação, acesse a marca no Instagram, Facebook ou em drdennisgross.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240205826655/pt/

Contato