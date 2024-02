Comunicado do Business Wire :MSCI Inc.

A MSCI Inc. (NYSE: MSCI), líder em prover ferramentas e serviços de apoio à decisão de missão crítica à comunidade internacional de investimentos, anunciou hoje o lançamento do MSCI Private Company Data Connect, uma plataforma centralizada que fornece aos parceiros gerais ("GPs") acesso a dados e divulgações sobre clima e sustentabilidade de empresas privadas.

"Ao trabalhar com a MSCI e a Persefoni para dar suporte ao estabelecimento de uma plataforma que aproveita o IDP ESG, podemos responder melhor aos desafios e oportunidades exclusivas dos mercados privados", disse Michael Kashani, Diretor Geral, Chefe de Crédito de ESG na Apollo e Presidente Inaugural do Comitê Executivo de ESG IDP. "Aumentar a padronização e impulsionar a transparência em fatores materiais de ESG intensifica nosso foco em agregar valor e atender às necessidades das partes interessadas."

O MSCI Private Company Data Connect irá aproveitar o modelo desenvolvido pelo ESG Integrated Disclosure Project ("ESG IDP"), uma iniciativa do setor que reúne credores líderes nos mercados de crédito privado e empréstimos sindicalizados para aperfeiçoar a transparência e a prestação de contas. O ESG IDP foi formado pelo Alternative Credit Council, a afiliada de crédito privado da Alternative Investment Management Association, da Loan Syndications and Trading Association e dos Princípios para Investimento Responsável respaldados pelas Nações Unidas, em cooperação com um grupo de líderes alternativos gestores de ativos, investidores de crédito e uma coligação de partes interessadas do mercado.

"À medida que as considerações climáticas e de sustentabilidade das empresas são cada vez mais utilizadas na alocação de capital, empréstimos e outros processos de tomada de decisão, os investidores precisam compartilhar e analisar estes dados críticos de modo eficiente e eficaz", disse Eric Moen, Chefe de ESG na MSCI. "Nos últimos anos, tem havido um aumento na busca mundial de reguladores e de clientes por mais relatórios e dados sobre a sustentabilidade geral dos investimentos de GPs. O MSCI Private Company Data Connect foi criado para conceder aos investidores níveis semelhantes de percepção sobre práticas de sustentabilidade das empresas privadas com as quais avaliam as corporações de capital aberto, com destaque ao profundo compromisso da MSCI em melhorar a transparência em todo o cenário internacional de investimento em ativos privados e ajudar os investidores a gerenciar portfólios complexos e totais."

As empresas mantêm a propriedade dos dados autorrelatados, podendo aprovar ou recusar solicitações de dados de GPs e credores diretamente na plataforma. O MSCI Private Company Data Connect também permite que as empresas busquem instituições e participantes do mercado que estejam ativos no centro para prover acesso a seus dados de modo proativo.

O MSCI Private Company Data Connect está disponível no MSCI ONE, uma plataforma tecnológica com base em nuvem que proporciona aos investidores e empresas acesso ao portfólio de produtos e soluções da MSCI.

O MSCI Private Company Data Connect também ajuda empresas sem dados de emissões a simplificar a contabilidade de carbono através de software da Persefoni AI Inc. ("Persefoni"), que oferece tecnologia a empresas e instituições financeiras. A ferramenta de medição e relatórios de carbono impulsionada por IA da Persefoni, Persefoni Pro, é uma plataforma orientada e disponível gratuitamente a usuários do MSCI Private Company Data Connect.

