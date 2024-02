Comunicado do Business Wire :Laserfiche

Grosso gerencia a equipe internacional de vendas de canais da Laserfiche, com foco no crescimento de canais e oferecer aos provedores de soluções o suporte necessário para desenvolver, gerenciar e maximizar oportunidades de vendas. Ele desenvolveu um modelo de vendas que enfatiza oportunidades educacionais, treinamento e suporte relevantes e oportunos aos parceiros de canais.

"Estes evangelistas de canais estão dedicados a dar suporte a provedores de soluções e atingir o crescimento mediante a implementação de programas robustos de parceiros e estratégias comerciais exclusivas", disse Jennifer Follett, vice-presidente de Conteúdo nos EUA e editora executiva da CRN, da The Channel Company. "Seus esforços são cruciais para ajudar os parceiros a trazer soluções essenciais ao mercado. A Channel Company sente o prazer de reconhecer estes proeminentes líderes de canais e espera poder registrar suas realizações ao longo do ano."

VanValin entrou na Laserfiche em 2023, trazendo 25 anos de experiência em liderança de vendas e desenvolvimento de negócios para empresas internacionais de tecnologia. Durante seu período na Laserfiche, executou importantes transformações no programa de canais da empresa em resposta às mudanças nas necessidades do mercado, com definição dos parceiros de canais para o sucesso sustentável. Sob sua liderança, a Laserfiche está modernizando seu programa de parceiros de canais, enquanto constrói um ecossistema próspero de parceiros de canais que proporciona recursos e capacidades expandidos, aumenta a fidelidade do cliente e estimula a inovação.

Suzara é responsável por uma equipe de gerentes de canais que cobre 25 estados, representando uma ampla gama de parceiros de canais e setores atendidos. À medida que a Laserfiche expande sua presença no espaço empresarial, a Suzara tem sido essencial no trabalho com parceiros de canais de abordar organizações maiores com necessidades mais complexas, enquanto apoia alguns dos mais novos parceiros da empresa para que possam começar a trabalhar imediatamente.

