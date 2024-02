Canadá sanciona 11 dirigentes do movimento islamista Hamas

O Canadá impôs, nesta terça-feira (6), sanções contra 11 dirigentes e colaboradores do Hamas que, segundo Ottawa, estiveram por trás do ataque sem precedentes do movimento islamista palestino contra Israel em 7 de outubro.

Essas medidas, que consistem no congelamento de ativos e na proibição de entrada no Canadá, chegam duas semanas depois que Reino Unido e Estados Unidos anunciaram ações similares contra "financiadores" do Hamas.

As sanções canadenses afetam o líder do grupo islamista e suposto cérebro do atentado de 7 de outubro, Yahya Sinwar, além de seu chefe militar, Mohamed Deif, e um alto cargo da Jihad Islâmica Palestina, Akram al Ajouri.