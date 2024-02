Avião faz pouso de emergência em Guarulhos por possível problema em roda

Um avião da companhia aérea Latam fez uma aterrissagem de emergência nesta terça-feira (6), após supostamente perder uma roda, no aeroporto internacional de Guarulhos, segundo imagens divulgadas pelo jornal Folha de S.Paulo.

O voo, que saiu do Rio de Janeiro pouco depois do meio-dia com destino ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, foi "desviado" para Guarulhos "para manutenção corretiva da aeronave", indicou a linha aérea em uma nota enviada à AFP, sem dar mais detalhes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O aeroporto internacional de Guarulhos conta com pistas maiores do que as de Congonhas, um terminal urbano e de menor extensão.