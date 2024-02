Avançam incêndios em florestas nativas da Patagônia argentina

Cerca de seis mil hectares de florestas nativas foram consumidos por um incêndio fora de controle na província de Chubut, na Patagônia argentina, enquanto bombeiros combatem outro foco em uma importante reserva natural na província vizinha de Río Negro, informaram autoridades nesta terça-feira (6).

Em Chubut, os fortes ventos e as altas temperaturas alimentaram as chamas no Parque Nacional Los Alerces - declarado Patrimônio Mundial da Unesco por sua biodiversidade -, onde milhares de hectares de floresta nativa foram atingidos pelo fogo desde 25 de janeiro, um incêndio ainda descontrolado que o governo provincial presume ter sido causado de forma intencional.

O avanço das chamas obrigou a retirada preventiva de aproximadamente seis famílias que moram em áreas rurais próximas, enquanto o foco principal está a sete quilômetros da cidade de Esquel, com 35 mil habitantes, informou o Serviço Provincial de Gestão de Incêndios.