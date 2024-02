Após 4 meses de trabalho, Boris Becker não é mais treinador de Holger Rune

O ex-tenista alemão Boris Becker anunciou nesta terça-feira (6) que não é mais o treinador do dinamarquês Holger Rune, 7º no ranking da ATP, apenas quatro meses depois de assumir a função.

"Devido a responsabilidades profissionais e particulares, não posso oferecer a Holger o que ele precisa agora", escreveu Becker no X (antigo Twitter).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O ex-número 1 do mundo começou a trabalhar com Rune em outubro de 2023, mas o jovem dinamarquês de 20 anos não chegou a dar um salto de qualidade sob seus conselhos. "Percebi que, para funcionar, seria necessário que eu estivesse muito mais disponível para Holger do que posso estar".