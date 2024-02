A lenta contagem de mortos nos incêndios mais mortais do século no Chile

"É como se tivéssemos voltado aos piores dias da convulsão social e da pandemia", disse Rosa Gutiérrez, moradora de Quilpué, em referência às manifestações do final de 2019 que vandalizaram grande parte do porto de Valparaíso e a cidade de Viña del Mar, 120 km a noroeste de Santiago.

No topo dos morros urbanizados, as áreas mais afetadas têm recebido voluntários e brigadas de ajuda para limpar escombros e levantar veículos carbonizados nas vias estreitas, enquanto o trabalho continua para encontrar mortos em locais atingidos pelo fogo, o que complica o trânsito.

O cenário de devastação atual parece ainda pior que o do terremoto de 2010 e as famílias que perderam entes queridos ou ainda não os encontraram pedem que este processo forense seja acelerado.

Segundo a diretora do SML, Marisol Prado, será iniciado o processo de coleta de amostras de pessoas que relataram o desaparecimento de familiares "para depois fazer a identificação do DNA".

Em pleno verão e após uma semana de temperaturas extraordinariamente altas, a região de Valparaíso foi a mais atingida porque as labaredas chegaram às áreas urbanizadas, mas ainda há 165 incêndios em 10 regiões do centro e sul do Chile, segundo o último relatório do Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres (Senapred).

Personalidades internacionais expressaram sua solidariedade e ofereceram ajuda, entre eles o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o papa Francisco, o secretário-geral da ONU, António Guterres, além de representantes da União Europeia e de países como França, Espanha e México, que nesta terça envia dois aviões com suprimentos aos chilenos afetados.

"Estaremos, mais uma vez, prontos para auxiliar nossos companheiros sul-americanos", escreveu Lula na rede social X na segunda-feira.

"A solidariedade internacional está ativa (...) Recebi mensagens até da Letônia e da Romênia", disse Boric em Viña del Mar.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, declarou que seu governo está em contato com autoridades chilenas para enfrentar "este momento difícil" e "está pronto para fornecer a ajuda necessária ao povo chileno".

Atualmente uma onda de calor atinge o Cone Sul, onde o fenômeno climático natural El Niño é agravado pelo aquecimento global causado pela atividade humana, segundo especialistas.

