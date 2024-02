Williams revela que Alex Albon tem contrato até 2025

A temporada de 2024 só começará no dia 2 de março no Bahrein, mas os olhos já estão voltados para a seguinte, na qual Lewis Hamilton competirá ao volante de uma Ferrari.

O chefe da equipe Williams de Fórmula 1, James Vowles, revelou nesta segunda-feira (5) que Alex Albon tem contrato até o final da temporada de 2025, colocando assim um fim aos rumores sobre o futuro do piloto tailandês.

Outros rumores colocam o piloto tailandês de 27 anos na Red Bull, onde o contrato de Sergio Pérez expira no final de 2024.

Albon já pilotou um carro da equipe austríaca nas temporadas de 2019 e 2020, antes da Red Bull se tornar a potência hegemônica no paddock com Max Verstappen.

"Alex assinou com a Williams até o final de 2025", declarou James Vowles durante a apresentação de pré-temporada de sua equipe.

"Não é um assunto que tornei público até agora porque não senti que tinha que fazê-lo. Mas nosso trabalho na Williams é criar um ambiente que mereça alguém do calibre de Alex", acrescentou o líder da equipe.

Albon terminou a temporada passada em 13º lugar no mundial de pilotos com 27 pontos, enquanto a Williams terminou em sétimo no mundial de construtores, seu melhor resultado em seis anos.

"Vamos esperar para ver. O futuro dirá. O verdadeiro objetivo é 2024 e evoluir para 2025", disse Albon.