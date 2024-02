Mundo registrou aumento de ataques de tubarões e mortes decorrentes, diz estudo

Os ataques de tubarões e mortes causadas por estes incidentes aumentaram em todo o mundo em 2023, com um número desproporcional de óbitos na Austrália em função do maior contato com humanos, em um momento em que espécies destes predadores estão em risco de extinção.

No ano passado foram registrados 69 ataques de tubarões, superando os 63 de 2022, e 10 mortes, o dobro do ano anterior e a marca mais alta em 12 anos, segundo o Arquivo Internacional de Ataques de Tubarões, um relatório global anual publicado nesta segunda-feira pela Universidade da Flórida, no sudeste dos Estados Unidos.

O diretor do Programa local de Pesquisa de Tubarões do Museu de História Natural da Flórida e co-autor deste estudo, Gavin Naylor, contou à AFP que o aumento, entretanto, não significa que estes tubarões estejam se tornando mais numerosos ou ferozes.