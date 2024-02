Inflação na Argentina chegará a 250% este ano, estima OCDE

"A inflação mensal disparou para 25,5% em dezembro de 2023 e deverá estar em níveis semelhantes em janeiro. Isso explica a forte revisão em alta", explicou Jens Arnold, chefe do departamento de Economia da organização.

"A inflação geral acelerou no final de 2023, o que implica um forte efeito de reporte para a inflação média anual em 2024", estimou a OCDE, com sede em Paris.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) revisou em alta a sua previsão de inflação para a Argentina, estimando que chegará a 250,6% este ano, face aos 157,1% previstos em novembro, após as primeiras medidas adotadas pelo presidente ultraliberal, Javier Milei.

Desde que assumiu o cargo, há menos de dois meses, Milei desvalorizou o peso em 50%, iniciou um processo de liberalização de preços e pretende modificar centenas de regulamentos e leis para tentar reverter uma crise que mantém mais de 45% dos argentinos na pobreza.

O Congresso argentino debate este controverso pacote de reformas ultraliberais.

"Espera-se que a alta inflação e o ajuste fiscal considerável provoquem uma queda do PIB na Argentina em 2024, antes da recuperação do crescimento em 2025, quando as reformas começarem a entrar em vigor", afirma o relatório trimestral da OCDE.

A organização prevê uma recessão mais forte este ano, com uma contração do PIB de 2,3%, face aos 1,3% projetados em novembro.

Em 2025, a Argentina voltaria a crescer, com uma expansão do PIB de 2,6%, sete décimos acima da previsão anterior. Nesse ano, a inflação seria de 64,7%, segundo a entidade econômica.

"As políticas macroeconômicas da Argentina tomaram um caminho positivo para a estabilização e redução dos desequilíbrios acumulados, mas ao longo deste caminho as coisas primeiro pioram antes de melhorarem", observou Arnold.