Comunicado do Business Wire :o9 Solutions

o9 Solutions, fornecedora líder em plataforma de software de IA empresarial para transformação do planejamento e da tomada de decisão, anunciou hoje que suas soluções baseadas em IA foram selecionadas para pilotar uma nova etapa de transformação digital no planejamento empresarial para a Avon e a Natura no Brasil. O piloto inicial da o9 cobrirá parte dos canais das marcas, oferecendo facilidades como planejamento e análise em uma única plataforma, reunindo assim a análise de cenários variados.

"Após um extenso processo de seleção de provedor (RFP), entendemos que a o9 tem um foco preciso em parcerias e na entrega de valor ao cliente, motivo pelo qual escolhemos nos juntarmos em parceiria com a o9", disse Luiza Souza, Diretora de Planejamento Comercial da Natura Cosméticos.

Chakri Gottemukkala, co-fundador e CEO da o9 Solutions, disse: "Agora mais do que nunca, as organizações em todo o lugar devem recorrer à tecnologia de próxima geração para estabelecer processos que lhes permitam capturar oportunidades de crescimento nos próximos anos. Estamos empolgados em oferecer às empresas Avon e Natura uma abordagem holística para gerenciar o crescimento da receita, combinando insights e dados. Esta parceria também reforça o compromisso contínuo da o9 com o Brasil e a América Latina, posicionando-nos para expandir rapidamente neste importante mercado."