Bukele se declara reeleito em El Salvador com uma oposição 'pulverizada'

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmou neste domingo (5) que foi reeleito com mais de 85% dos votos, e disse ter pulverizado a oposição ao conquistar quase a totalidade do Congresso, graças a sua polêmia "guerra" contra as gangues.

"El Salvador quebrou todos os recordes de todas as democracias do mundo", celebrou da varanda do Palácio Nacional, ao saudar a multidão na praça do centro histórico de San Salvador.

"Não apenas ganhamos a Presidência com mais de 85% dos votos, mas ganhamos a Assembleia Legislativa com 58 de 60 deputados", afirmou, provocando um salva de fogos artificiais. "A oposição ficou pulverizada", disse.