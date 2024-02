São Paulo vence Palmeiras nos pênaltis e é campeão da Supercopa do Brasil

O São Paulo conquistou neste domingo (4) a Supercopa do Brasil, ao vencer o Palmeiras nos pênaltis (4-2), após empate em 0 a 0 no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Campeão da Copa do Brasil em 2023, o tricolor paulista, que disputava pela primeira vez a Supercopa, levou a melhor graças a duas defesas do goleiro Rafael, em cobranças de Murilo e Piquerez.

O Palmeiras, campeão do Brasileirão no ano passado, defendia o título da Supercopa.