Comunicado do Business Wire :Sirius Therapeutics

A Sirius Therapeutics anunciou que dosou o primeiro indivíduo em um ensaio clínico de fase 1, primeiro em seres humanos do SRSD107 na Austrália, em 30 de janeiro de 2024, sua próxima geração de siRNA terapêutico visando o fator XI de coagulação (FXI), para prevenir e tratar distúrbios tromboembólicos. O SRSD107 é o segundo candidato clínico no portfólio da empresa de terapias de siRNA de última geração para tratar doenças cardiovasculares. A empresa iniciou recentemente ensaios clínicos do SRSD101 na China para tratamento de dislipidemia após autorização do IND pela Administração Nacional de Produtos Médicos da China. "Este ensaio está baseado em estudosin vivo, que demonstrou uma redução de quase 100% dos níveis de FXI por até 6 meses, sem eventos hemorrágicos, após uma única dose subcutânea", disse o Dr. Qunsheng Ji, Diretor Executivo da Sirius Therapeutics. "O ensaio irá oferecer uma oportunidade de avaliar o potencial do SRSD107 como uma terapia diferenciada para estes distúrbios comuns a nível mundial." O estudo do SRSD107 de fase 1, que vem sendo conduzido em voluntários saudáveis na Austrália, irá avaliar a segurança, tolerabilidade, farmacocinética e farmacodinâmica do SRSD107 em doses únicas ascendentes e múltiplas doses ascendentes.

Sobre distúrbios tromboembólicos A trombose, ou formação de coágulos sanguíneos, é o mecanismo subjacente comum da maioria dos casos de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral isquêmico e tromboembolismo venoso. Segundo um estudo no The Lancet de mortalidade regional e mundial, é estimado que os distúrbios tromboembólicos causem 1 em cada 4 mortes em todo o mundo1 . Sobre o SRSD107 O SRSD107 é um novo ácido ribonucleico interferente pequeno de cadeia dupla (siRNA). Desenvolvido pela Sirius Therapeutics, o SRSD107 tem como alvo específico o mRNA do fator de coagulação XI (FXI) e inibe a expressão da proteína FXI, bloqueando assim a via de coagulação intrínseca e promovendo efeitos anticoagulantes / antitrombóticos. O SRSD107 foi criado com o potencial de permitir a dosagem uma ou duas vezes ao ano. Sobre a Sirius Therapeutics A Sirius é uma empresa de biotecnologia inovadora e estágio clínico que desenvolve terapia de siRNA de última geração para mercados internacionais. Estamos dedicados a descobrir e desenvolver novas opções de tratamento para pacientes com doenças cardiovasculares. Nossos produtos mais avançados são o SRSD107 para tratar distúrbios tromboembólicos e o SRSD101 para tratar dislipidemia. Fundada em 2021 por uma equipe de liderança e investidores de classe mundial, a Sirius estabeleceu um centro de descoberta inovador nos EUA e um centro de medicina translacional na China. A Sirius levantou quase US$ 100 milhões em financiamento até o momento da OrbiMed, Creacion Ventures, Hankang Capital, Delos Capital e da equipe de liderança.

[1] Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al. Lancet. 2012;380, 2095-1128. O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

