Michelle O'Neill leva republicanos, pela 1ª vez, à frente do governo da Irlanda do Norte

O'Neill, de 47 anos, foi nomeada pelo Parlamento de Stormont, em Belfast, que retomou suas atividades após dois anos de uma paralisia causada pelo descontentamento dos unionistas pró-britânicos com as disposições comerciais acordadas após o Brexit.

A republicana Michelle O'Neill foi designada, neste sábado (3), como chefe de governo da Irlanda do Norte, tornando-se a primeira partidária da unificação irlandesa a assumir as rédeas dessa região britânica marcada por décadas de um sangrento conflito.

Pouco antes, na rede social X, ela havia dito estar "determinada a levar adiante uma mudança positiva para todos e trabalhar junto com os demais para fazer nossa sociedade avançar no respeito, na cooperação e na igualdade".

O Parlamento norte-irlandês retomou suas atividades depois que o Partido Democrático Unionista (DUP), principal legenda pró-britânica, chegou a um acordo com o governo do primeiro-ministro conservador do Reino Unido, Rishi Sunak.

O DUP se retirou do governo e do Parlamento da Irlanda do Norte em 2022 para protestar contra os controles aduaneiros impostos no âmbito do Brexit aos produtos provenientes do restante do Reino Unido.

Segundo os unionistas, a medida enfraquecia os laços desta região com Londres e favorecia os defensores de uma unificação com a República da Irlanda, que ocupa a parte sul da ilha e faz parte da União Europeia.

O Sinn Fein, partido nacionalista republicano de esquerda, venceu em maio de 2022, pela primeira vez na história, as eleições na Irlanda do Norte, uma das quatro regiões administrativas do Reino Unido, junto com Inglaterra, País de Gales e Escócia.

Mas o bloqueio do DUP impediu O'Neill de assumir o cargo de ministra principal.