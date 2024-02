Petróleo fecha em baixa diante de possível trégua em Gaza

Os preços do petróleo mudaram de curso e encerraram o pregão desta quinta-feira (1º) em baixa, após o anúncio de uma possível trégua no conflito entre Israel e Hamas em Gaza.

A cotação do barril Brent do Mar do Norte, de referência na Europa e para entrega em abril, caiu 2,29%, para 78,70 dólares. Já o West Texas Intermediate (WTI), negociado no mercado americano e para entrega em março, perdeu 2,67%, para 73,82 dólares.

Os preços do WTI se mantiveram em campo positivo durante a maior parte da sessão, e chegaram a avançar até 1,45%.